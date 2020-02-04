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Житель Челябинской области пойдет под суд за заражение жены ВИЧ-инфекцией

, 12:26 | Светлана Александрова 28

Как установило следствие, перед свадьбой житель Копейска знал, что является носителем вируса, но не сказал невесте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Custom Medical Stock Photo, Martin Dr. Baumgärtner

Житель города Копейск Челябинской области пойдет под суд за то, что заразил ВИЧ-инфекцией свою жену. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Дело направлено в суд. 36-летний мужчина обвиняется в том, что до свадьбы знал о наличии у него вируса, но ничего не сказал своей невесте.

«Установлено, что мужчина, заведомо зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, в период брака заразил супругу указанным заболеванием, после чего она была поставлена на диспансерный учет в медицинском учреждении», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

По информации Интерфакса, у женщины обнаружили ВИЧ через несколько лет после свадьбы. Это выяснилось, когда она заболела ОРВИ и долго не могла вылечиться. Данный факт насторожил врачей, пациентка была обследована на наличие в организме вируса иммунодефицита.

Сейчас пострадавшей оказывается помощь в СПИД-центре, а ее мужу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о британце, получившем пожизненный срок за намеренное распространение ВИЧ.

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