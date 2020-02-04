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В сети обсуждают новую подопечную Потапа из Латинской Америки: «Каменских нервно курит»

, 17:23 | Алиса Старжевская 85

23-летняя Мишель Андраде похвасталась фигурой, выложив в Instagram фото в миниатюрном кроп-топе.

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Фото, видео: Instagram @mishvirmish

Молодая певица Мишель Андраде начала сотрудничать с продюсерским центром Потапа, Ирины Горовой и их лейблом MOZGI Entertainment не так давно, однако, несмотря на юный возраст, уже полюбилась публике. Вероятно, именно поэтому каждый новый пост девушки в социальных сетях собирает десятки тысяч лайков и положительных комментариев.

Мишель АндрадеМишель Андраде. Instagram @mishvirmish

Так, опубликовав в Instagram серию снимков в новомодном спортивном костюме, Мишель вновь стала объектом для обсуждения. Виной всему — пикантный кроп-топ, сообщает Сlutch. Поклонники юной латиноамериканки не скрыли эмоций от увиденного.

«Шикарная красотка»;

«Невероятная девушка»;

«Вот это бомба», — написали юзеры.

«Каменских нервно курит в стороне», — посмел заметить кто-то из фолловеров.

Не так давно сам Потап признался, что не встречал такой прекрасной и талантливой певицы со знакомства с Настей Каменских.

Ранее 5-tv.ru показал нежное фото рэпера Гуфа и его спутницы.

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