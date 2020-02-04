Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в Instagram нежное фото, на котором позирует в компании прекрасной незнакомки. Фотографию парочка сделала в Израиле. На снимке музыкант прикрыл живот спутницы рукой. Подобный жест сразу же вызвал у фанатов подозрение — неужели красавица ждет от звезды ребенка?

«Леха скоро станет отцом!» — уверенно заявил один из пользователей соцсети.

Instagram @therealguf

Личность спутницы Гуфа до сих пор остается загадкой. Никто из поклонников музыканта не знает миловидную девушку с длинными русыми волосами и хорошим загаром. Очевидно, что незнакомка не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

«Нашел себе новую девушку?»

«У Гуфа новая жертва!»

«Кто она?!» — пытались выяснить подробности фолловеры.

Многим пользователям соцсети трогательное фото Гуфа в обнимку с красавицей пришлось по душе. По мнению фанатов исполнителя, его новая пассия выглядит потрясающе.

«Мило смотритесь, она тебя молодит!» — заявил юзер.

Гуф был женат лишь однажды — музыкант шесть лет прожил в браке с телеведущей Айзой Анохиной. У пары родился сын Сэм. Однако в отношениях знаменитостей появилась трещина, и в 2014 году они расстались. Позже рэпер встречался с певицей Кети Топурией, однако у них ничего не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно рэпер Гуф показал фанатам совсем другую «новую девушку».