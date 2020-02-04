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  4. Москвичке оторвало голову после падения из окна квартиры

Москвичке оторвало голову после падения из окна квартиры

, 13:17 | Василий Заика 75

Инцидент произошел вечером 1 февраля на улице Саранская.

Фото: Известия / Александр Казаков

Москвичке оторвало голову после падения из окна собственной квартиры. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия разыгралась вечером 1 февраля на улице Саранская.

24-летняя девушка, вернувшись домой, увидела открытое окно в комнате 22-летней сестры и заподозрила неладное. Жительница столицы спустилась на улицу и обнаружила под окнами квартиры погибшую обезглавленную родственницу.

Прибывшим на место полицейским девушка рассказала, что ее сестра в прошлом уже совершала попытки свести счеты с жизнью и состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи разбираются в произошедшем.

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