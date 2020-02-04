  1. Пятый канал
  4. «Обалденные ножки, как ни крути»: фанаты сравнили фото Пугачевой и Орбакайте

«Обалденные ножки, как ни крути»: фанаты сравнили фото Пугачевой и Орбакайте

, 20:35 | Валентин Черников 269

Поклонники артисток не смогли выбрать лучший из образов матери и дочери в черном.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alla_borisovna_fan15

Поклонники Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте сравнили фотографии матери и дочери в схожих образах. Два черно-белых фото появились на фанатской странице Примадонны в Instagram. Позже Орбакайте позаимствовала эту публикацию для сторис, ответив «лайком».

Накануне Кристина выложила в микроблоге свой снимок со сцены в прозрачной черной блузке, коротких шортах с завышенной талией и акцентным поясом с крупной пряжкой. Этот кадр внимательные фолловеры сравнили с фотографией Пугачевой, сделанной во время ее концерта по случаю 70-летия.

На юбилейном шоу народная артистка выступила в наряде с похожим черным верхом и длинной юбкой, которые разделял подчеркнутый пояс. Когда полы серой юбки с отливом разлетались в стороны, то наряд превращался в мини, демонстрируя публике красивые ноги звезды советской и российской эстрады. Именно этот момент умельцы соединили с фотографией Орбакайте. Пользователи соцсети не определись, чьи ноги им понравились больше.

Instagram @alla_borisovna_fan15

«Эти ножки сводят с ума!»

«Вау! Неожиданно!»

«У Аллы обалденные ножки, как ни крути»;

«Да, ох уж эти ножки, очень красивые и у мамы, и у дочки», — оценили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева ослепила фанатов белоснежным нарядом с интригующим декольте.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

21:53
Мужчина скончался в спортивном клубе в Петербурге
21:45
Путин встретился с общественниками Вологодской области
21:39
Самолет ВКС РФ забрал 80 человек из китайского Уханя
21:33
Британские журналисты бойкотировали брифинг правительства Бориса Джонсона из-за «фейсконтроля»
21:21
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
21:10
США разрабатывают новые санкции против «Северного потока — 2»

Сейчас читают

«Беременным всегда хочется!» — Бузову заподозрили в «интересном положении»
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости СМИ2

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]