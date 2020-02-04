«Обалденные ножки, как ни крути»: фанаты сравнили фото Пугачевой и Орбакайте

Поклонники Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте сравнили фотографии матери и дочери в схожих образах. Два черно-белых фото появились на фанатской странице Примадонны в Instagram. Позже Орбакайте позаимствовала эту публикацию для сторис, ответив «лайком».

Накануне Кристина выложила в микроблоге свой снимок со сцены в прозрачной черной блузке, коротких шортах с завышенной талией и акцентным поясом с крупной пряжкой. Этот кадр внимательные фолловеры сравнили с фотографией Пугачевой, сделанной во время ее концерта по случаю 70-летия.

На юбилейном шоу народная артистка выступила в наряде с похожим черным верхом и длинной юбкой, которые разделял подчеркнутый пояс. Когда полы серой юбки с отливом разлетались в стороны, то наряд превращался в мини, демонстрируя публике красивые ноги звезды советской и российской эстрады. Именно этот момент умельцы соединили с фотографией Орбакайте. Пользователи соцсети не определись, чьи ноги им понравились больше.

Instagram @alla_borisovna_fan15

«Эти ножки сводят с ума!»

«Вау! Неожиданно!»

«У Аллы обалденные ножки, как ни крути»;

«Да, ох уж эти ножки, очень красивые и у мамы, и у дочки», — оценили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева ослепила фанатов белоснежным нарядом с интригующим декольте.