Снижение части требований к кандидатам в отряд космонавтов допустимо, однако некоторые нужно ужесточить. Об этом 5-tv.ru сообщил космонавт, Герой России Павел Виноградов, комментируя предложение «Роскосмоса» смягчить критерии отбора.

«Нужно делать (требования — Прим. ред) проще: в части медицины или еще чего-нибудь. А в чем-то надо усиливать, потому что, к сожалению, народ, который приходит якобы в космонавты, не дотягивает ни до какого уровня по образованию», — считает Виноградов.

По его словам, требования к космонавтам не снижались как минимум с 1970-х годов. Некоторые критерии отбора менялись — преимущественно за счет развития медицины — однако основные оставались неизменными. Виноградов добавил, что не верит в возможность каждого человека полететь в космос.

«Каждый ли человек залезет на Эверест на восемь тысяч метров? Каждый?! Ну вот вам ответ», — ответил космонавт на вопрос, сможет ли в будущем каждый побывать в космосе.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены «в пределах разумного». Госкорпорация уже ведет соответствующие переговоры с Центром подготовки космонавтов. Рогозин отметил, что «еще долго придется отбирать в отряд суперменов», если сейчас не смягчить критерии набора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астронавт из США получит место на корабле «Союз», несмотря на отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой в космической сфере.