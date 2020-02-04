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«Каждый ли человек залезет на Эверест?!» — космонавт Павел Виноградов об идее «Роскосмоса»

, 14:55 | Игорь Рязов Эксклюзив 27

Глава корпорации Дмитрий Рогозин ранее заявил, что сейчас им приходится «отбирать в отряд суперменов».

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Снижение части требований к кандидатам в отряд космонавтов допустимо, однако некоторые нужно ужесточить. Об этом 5-tv.ru сообщил космонавт, Герой России Павел Виноградов, комментируя предложение «Роскосмоса» смягчить критерии отбора.

«Нужно делать (требования — Прим. ред) проще: в части медицины или еще чего-нибудь. А в чем-то надо усиливать, потому что, к сожалению, народ, который приходит якобы в космонавты, не дотягивает ни до какого уровня по образованию», — считает Виноградов.

По его словам, требования к космонавтам не снижались как минимум с 1970-х годов. Некоторые критерии отбора менялись — преимущественно за счет развития медицины — однако основные оставались неизменными. Виноградов добавил, что не верит в возможность каждого человека полететь в космос.

«Каждый ли человек залезет на Эверест на восемь тысяч метров? Каждый?! Ну вот вам ответ», — ответил космонавт на вопрос, сможет ли в будущем каждый побывать в космосе.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены «в пределах разумного». Госкорпорация уже ведет соответствующие переговоры с Центром подготовки космонавтов. Рогозин отметил, что «еще долго придется отбирать в отряд суперменов», если сейчас не смягчить критерии набора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астронавт из США получит место на корабле «Союз», несмотря на отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой в космической сфере.

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