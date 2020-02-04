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В Госдуме поддержали инициативу по установке нормативов потери воды

, 17:32 | Ниса Мурзанаева 69

Законопроект подразумевает, что ресурсоснабжающие компании не смогут включать в тарифы потери выше определенного уровня, что в конечном итоге положительным образом отразится на цене для потребителей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Marius Becker; Известия / Александр Казаков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий установление нормативов потерь воды в централизованной системе водоснабжения. Инициатива подразумевает, что ресурсоснабжающие компании не смогут включать в тарифы потери выше определенного уровня.

«При расчете тарифов <…> должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», — утверждается в инициативе.

Потери могут происходить из-за естественной убыли, утечек или хищений воды при ее транспортировке, хранении и распределении. Авторы законопроекта предполагают, что установленные нормативы помогут повысить энергоэффективность предприятий водоснабжения, а также способствуют экономии.

«Установление нормативов <…> приведет к снижению расходов на электрическую энергию, химреагенты и прочие затраты, что, в свою очередь, отразится на конечном тарифе, устанавливаемом для потребителей», — цитирует РИА Новости текст пояснительной записки.

Предполагается, что утверждением порядка установления нормативов потерь воды в централизованных системах водоснабжения будет заниматься правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что город Нарьян-Мар полностью отключен от водоснабжения.

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