Ясновидящая назвала лучший возраст для брака по знакам зодиака

Ясновидящая и звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала лучший возраст для брака по знакам зодиака. Об этом сообщает журнал «Лиза».

Овен

Целеустремленные, волевые и абсолютно не умеющие ждать люди. Часто Овны вступают в брак в довольно раннем возрасте, а потом жалеют о сделанном выборе. Лучше представителям этого знака зодиака не торопиться надевать колечко на пальчик. Дождитесь хотя бы возраста 20+.

Телец

Чересчур логичные и последовательные. Тельцы будут долго и серьезно обдумывать решение о вступлении в брак. Вот только затягивать со свадьбой им все-таки не стоит. Идеальный возраст для официальной регистрации отношений — чуть больше 30 лет.

Близнецы

Очень переменчивые во взглядах натуры. Сегодня они будут мечтать о пышной свадьбе, а завтра заявят — они вообще ни в ком не нуждаются. Близнецам рекомендуется вступать в брак по достижении 35 лет. Есть шанс, что именно тогда они будут способны на серьезные чувства.

Рак

Представители этого знака зодиака с раннего детства нуждаются в безопасности и комфорте. Они часто женятся и выходят замуж, будучи совсем молодыми. Им нравится быть в официальных отношениях, это дает им чувство стабильности и порядка. Лучше всего для Раков будет сыграть свадьбу в возрасте 20 лет.

Лев

Несмотря на страстную натуру, которая, казалось бы, должна подразумевать горячность и поспешность — Львы вступают в брак в довольно зрелом возрасте. Идеальными считаются — 35-40 лет.

Дева

Им хочется доказать всему миру — они не хуже других. Поэтому иногда Девы вступают в официальные отношения в раннем возрасте только для того, чтобы продемонстрировать — они делают все в рамках общепринятых социальных норм. Часто такой брак бывает ошибкой. Лучше подождать возраста 27-29 лет.

Весы

Представители этого знака не станут доказывать что-то обществу или принимать необдуманные решения. Если они влюбятся по-настоящему, то для них не будет существовать никаких препятствий к заключению брака. Лучшее время: 20-25 лет.

Скорпион

Этим ребятам не стоит торопиться в вопросах заключения брака. Дело в том, что чувства Скорпионов могут быстро перегореть, а там недалеко и до развода. Лучше всего им регистрировать официальные отношения в возрасте 37-42 лет.

Стрелец

В вечном поиске приключений и нового опыта. Стрельцам советуют немного повременить с браком. По крайней мере, до тех пор, пока они не изведают все то, что они так мечтали исследовать и попробовать. Идеальный возраст: после 30 лет.

Козерог

Эти ребята приходят в полный восторг, когда их хвалят родственники и друзья. Ради признания близких они могут вступить в брак довольно рано — в возрасте около 20 лет. Однако такие отношения способны длиться очень долго, ведь Козероги славятся своей преданностью.

Водолей

Они находятся в постоянном поиске и обожают исследовать не только окружающий мир, но и самих себя. Они ставят глобальные цели, мечтают изменить мир и любят путешествовать. Пожалуй, это единственный знак зодиака, которому вступать в брак вообще не нужно. Для Водолеев серьезные отношения — лишь очередной социальный миф.

Рыбы

Представители этого знака очень не любят одиночество, в связи с чем частенько вступают в ранние браки. Нередко такие отношения заканчиваются разводом. Рыбам рекомендуют подождать хотя бы до 26 лет.

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