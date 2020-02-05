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  4. «Трое из ларца!» — Сергей Жуков показал своих похожих друг на друга детей

«Трое из ларца!» — Сергей Жуков показал своих похожих друг на друга детей

, 5:14 | Ниса Мурзанаева 39

43-летний музыкант предложил подписчикам сравнить между собой его дочь Нику и сыновей — Энджела и Мирона.

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Фото, видео: Instagram @sezhukov

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков предложил подписчикам сравнить между собой троих его детей. 43-летний музыкант опубликовал в Instagram фото-коллаж, на котором позируют его 12-летняя дочь Ника и сыновья — десятилетний Энджел и пятилетний Мирон.

«Трое из ларца! Многие говорят, что все они очень похожи. А вы как думаете?» — подписал пост знаменитость.

Instagram @sezhukov

В комментариях мнения поклонников Сергея Жукова несколько разделились. По словам некоторых подписчиков, дочка певца больше похожа на маму. Другие убежденно утверждали, что Ника — копия отца. Впрочем, фанаты единогласно заявили — все дети очень похожи на своих родителей.

«Действительно похожи. Семья — одно целое очарование!»

«Ника — копия Регина, Мирошка — это вы, а Энджел — микс получился. Очень красивые детки!»

«Мироша — на маму, Энжэл — на папу, а Ника — между папой и мамой!»

«Одинаковые!» — написали фолловеры.

Трое похожих ребятишек появились на свет в браке Сергея Жукова и его второй по счету супруги Регины Бурд. От первых отношений с Еленой Добындо у музыканта родилась дочь Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Жуков показал свою повзрослевшую «американскую дочь».

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