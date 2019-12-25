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«Испанский дрифт»: рэпера Пашу Техника лишили прав за «пьяное» ДТП

, 15:19 | Игорь Рязов Фото 58

За руль хип-хоп исполнитель не сможет вернуться в течение одного года и семи месяцев.

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Фото, видео: Instagram @techniquepasha

Российского хип-хоп исполнителя Пашу Техника лишили водительских прав за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь Перовского районного суда Москвы Елена Мисенко.

Заседание по делу Паши Техника прошло 25 декабря. Его обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии опьянения — часть первая статьи 12.8 КоАП РФ.

Суд признал рэпера виновным. Его лишили водительских прав на один год и семь месяцев, а также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Instagram @techniquepasha

«Испанский дрифт», — написал 25 декабря Паша Техник на своей странице в Instagram.

Пост он сопроводил фотографией, сделанной в день ДТП около двух месяцев назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Паша Техник выяснил отношение Николая Должанского из «Дома-2» к алкоголю.

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