«Испанский дрифт»: рэпера Пашу Техника лишили прав за «пьяное» ДТП

Российского хип-хоп исполнителя Пашу Техника лишили водительских прав за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь Перовского районного суда Москвы Елена Мисенко.
Заседание по делу Паши Техника прошло 25 декабря. Его обвиняли в управлении транспортным средством в состоянии опьянения — часть первая статьи 12.8 КоАП РФ.
Суд признал рэпера виновным. Его лишили водительских прав на один год и семь месяцев, а также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
«Испанский дрифт», — написал 25 декабря Паша Техник на своей странице в Instagram.
Пост он сопроводил фотографией, сделанной в день ДТП около двух месяцев назад.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Паша Техник выяснил отношение Николая Должанского из «Дома-2» к алкоголю.