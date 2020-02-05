Видео: профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной

Массовая драка произошла на турнире ММА в столице Казахстана Нур-Султане. На кадрах очевидцев видно, что не только профессиональные бойцы участвуют в потасовке, но и мужчины из обслуживающего персонала задействованы в ней.

Казахстанские правоохранители утверждают, что участники побоища не применяли холодное оружие, однако очевидцы сообщают о ножевых ранениях у пострадавших.

«Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане! Тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, и после этого началась массовая драка!» — сообщается в аннотации к видео ЧП, распространяемом в социальных сетях.

Также происходящее назвали «цирком».

Ранее 5-tv.ru передавал, что боец ММА Сергей Харитонов рассказал о предстоящем бое с Федором Емельяненко.