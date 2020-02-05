  1. Пятый канал
  4. Видео: профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной

Видео: профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной

, 2:44 | Сергей Зеленский 32

По словам очевидцев, в потасовке участвовали спортсмены MMA и обслуживающий персонал.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / Қызықты Видеолар

Массовая драка произошла на турнире ММА в столице Казахстана Нур-Султане. На кадрах очевидцев видно, что не только профессиональные бойцы участвуют в потасовке, но и мужчины из обслуживающего персонала задействованы в ней.

Казахстанские правоохранители утверждают, что участники побоища не применяли холодное оружие, однако очевидцы сообщают о ножевых ранениях у пострадавших.

«Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане! Тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, и после этого началась массовая драка!» — сообщается в аннотации к видео ЧП, распространяемом в социальных сетях.

Также происходящее назвали «цирком».

Ранее 5-tv.ru передавал, что боец ММА Сергей Харитонов рассказал о предстоящем бое с Федором Емельяненко.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем

Последние новости

3:49
Эмили Ратаковски в сексуальном нижнем белье взбудоражила фанатов
3:33
Поэт Вулых рассказал о сопричастности Мишустина к написанию песни для Лепса
3:15
Три человека погибли при пожаре в Псковской области
3:02
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем
2:44
Видео: профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной
2:23
«Настоящая богиня»: «русская Кардашьян» в облегающих леггинсах показала пышные формы

Сейчас читают

День мученика Климента: что можно и категорически нельзя делать 5 февраля
«Обалденные ножки, как ни крути»: фанаты сравнили фото Пугачевой и Орбакайте
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Новости СМИ2

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]