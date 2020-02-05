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«Победа» прокомментировала данные о непредоставлении места повышенного комфорта ветерану

, 9:49 | Карина Бернтгольц 22

Ранее в ряде СМИ распространилась информация об отказе клиенту авиакомпании предоставить оплаченную им услугу из-за перевеса багажа.

Фото: Известия / Александр Казаков

В авиакомпании «Победа» прокомментировали информацию об отказе предоставить ветерану Великой Отечественной войны место повышенной комфортности из-за перевеса багажа. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, сведения, распространившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности.

2 февраля на рейс «Казань — Сочи» действительно был зарегистрирован клиент 1929 года рождения, оплативший место с увеличенным пространством для ног, а также услугу «Выбор места». Однако кресло, в котором пассажир хотел продолжать полет, было расположено у эвакуационного выхода. Согласно принятым стандартам безопасности, такие места не должны занимать люди, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимое содействие экипажу.

В связи с этим пожилому клиенту было отказано в предоставлении выбранного места, а плата за услугу была возвращена. Пассажир был впоследствии размещен в салоне самолета на месте, расположенном не у эвакуационного выхода. При этом вес багажа к данной ситуации не имеет никакого отношения.

«Победа» с глубоким уважением относится к каждому клиенту почтенного возраста и, особенно, к ветеранам, и с удовольствием делает все возможное для максимального комфорта во время полета», — отметили в авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны в России получит бесплатный мобильный телефон.

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