«Хвостика не хватает»: Маша Малиновская примерила леопардовый костюм

Маша Малиновская для очередной фотосессии выбрала образ сексуальной кошки — телеведущая надела обтягивающий костюм с леопардовым принтом.

Малиновская предпочла дополнить классический крой фирменными деталями — поверх наряда Маша надела корсет в тон, который подчеркнул ее выдающуюся пышную грудь и стройную талию. Такое смелое решение дало всему комплекту ощущение вкуса и стиля, несмотря на то, что еще несколько лет назад леопардовый принт считался в модных кругах признаком вульгарности и безвкусицы.

Instagram @malinovskaya_tv

К образу знаменитость добавила ожерелье из объемных золотых цепей, а пухлые губы и выразительные точеные скулы подчеркнула ярким макияжем.

Подписчики восхитились игривым образом певицы и не поскупились на приятные комплименты в комментариях к снимку.

«Тигра Маша»;

«Очень похожа на Мадонну в молодости!»;

«Кошка Машка»;

«Маше Малиновской снова 25. Прекрасно выглядите!»;

«Классная кошечка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Малиновская заворожила поклонников образом в красном платье.