Певицу Валерию сравнили с героиней фильма «Анжелика — маркиза ангелов» — фанаты восхитились тонкой талией и стройной фигурой 51-летней артистки.

В новом клипе «Тысяча историй», в котором Валерия спела вместе с НАZИМА, исполнительница показала четыре великолепных образа. Каждый из них был придуман специально для видео и подчеркивал индивидуальность артистки.

Однако, несмотря на модное многообразие, подписчикам пришлось по душе приталенное платье-смокинг — данная вещь набирает популярность среди любительниц покрасоваться в экстравагантных нарядах.

Instagram @valeriya

Песочные оттенки костюма прекрасно сочетаются со светлыми локонами Валерии. Приталенная юбка обшита мелкими стразами и камнями, лацканы жакета — под цвет розового золота. Завершил образ нюдовый маникюр и подвеска со стилизованной мордой тигра.

В этом образе поклонники сравнили любимицу с красавицей Анжеликой — героиней фильма «Анжелика — маркиза ангелов». Остальные «луки» так же не оставили никого равнодушными.

«Все шикарны! Сложно выбрать один!»;

«Шикарная»;

«Третье фото вообще огонь»;

«Вам больше 30 не дашь, умничка»;

«Во всех нарядах хороша»;

«Какая у вас талия»;

«Очень напомнил фильм „Анжелика — маркиза ангелов“», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия рассказала о восстановлении матери после сложной операции.