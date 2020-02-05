Эвакуированная из Уханя россиянка показала, как проходит карантин в Тюмени

Россиянка, эвакуированная из Уханя самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, показала условия карантина в санатории в Тюмени. Видео она прислала 5-tv.ru.

«Обстановка достаточно скромная, но при этом все чисто. Все необходимое имеется», — сказала россиянка, показывая обстановку в палате.

По ее словам, всем прилетевшим из Китая посоветовали держать одежду и другие вещи на балконах. Низкая температура должна убить вирус. Внутри самих помещений хорошо натоплено — людям не приходится укрываться ночью одеялами.

«Мы ожидаем, когда нас будут кормить. Там за дверьми слышно, как ездит тележка с едой <…> Я слышу, как там говорят про винегрет, а это значит, что все очень даже неплохо», — сказала автор видео.

Она добавила, что не хочет выходить из палаты. Эвакуированным из Китая пациентам не рекомендуют этого делать, предупреждая о возможности продления карантина.

На следующем видео россиянка показала, как кормят пациентов. Еду развозят по палатам три человека в защитных костюмах. В меню действительно был винегрет. Там же есть суп, рагу с курицей и ватрушка с повидлом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени встретили два спецборта с эвакуированными из Уханя людьми. Первый самолет ВКС РФ доставил 80 человек, второй — 64.