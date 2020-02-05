Путин принял верительные грамоты от новых иностранных послов в РФ

Владимир Путин принял верительные грамоты от прибывших в Россию новых иностранных послов. Церемония, по традиции, прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Впервые в новейшей российской истории сменились послы сразу всех ведущих мировых государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Документы передали представители 23 стран — в том числе США, Китая, Франции, Великобритании и Германии.

Приветствуя дипломатов, президент отметил, что свою работу в нашей стране они начинают в исторический для России год.

«В мае мы ждем на торжественные мероприятия посвященные Великой Победе лидеров зарубежных государств, иностранные делегации чтобы почти память миллионов погибших, отдать дань ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости. Именно эти идеалы были положены государствами победителями, участниками антигитлеровской коалиции в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в Уставе ООН. К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — отметил российский лидер.

Именно дипломатам, по словам Владимира Путина, предстоит выполнить особую миссию по налаживанию мирного сосуществования стран и народов.

Отдельно, президент остановился на отношениях России и США, отметив, что наш диалог должен строиться на принципах невмешательства в дела друг друга.

С Ираном, подчеркнул президент, мы будем укреплять взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом в мире и продолжать сотрудничать в рамках астанинского процесса.

Что касается Британии, Путин отметил, что наши отношения сейчас «вряд ли удовлетворяют обе стороны» и выразил готовность к восстановлению взаимоуважительных политических контактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в канун юбилея Победы поляки ставят в один ряд нацистскую Германию и Советский Союз.