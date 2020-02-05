Фото Веры Брежневой с празднования дня рождения насторожило ее поклонников. Певица поделилась в Instagram снимками спустя два дня после праздника. Именинница отметила 38-летие в кругу большой семьи. Помимо мужа Константина Меладзе и дочери она встретила очередной год жизни с сестрами, их супругами и детьми. Гости поздравили виновницу торжества в шикарном отеле с видом на горы.

«Идеальный день рождения — это идеальная компания в идеальном месте. Мы провели этот день в потрясающей атмосфере. Единственный минус нашей большой компании — это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо, зато с нами весело», — написала Брежнева.

Instagram @ververa

Однако дотошные фанаты засмотрелись не на семью любимицы, не на убранство отеля, и не на горы. Среди фотографий в подборке появилось селфи Веры в зеркале холла. Их внимание привлек немного выпирающий животик звезды.

Однако в посте Брежнева проигнорировала вопросы поклонников.

«Сказочная красота»;

«Невероятная Вера», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро поздравила Брежневу с 44-летием. Блогер уверена, что артистка скрывает истинный возраст.