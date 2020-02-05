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Глюкоза в распахнутом салатовом пальто продемонстрировала стройные ножки

, 23:44 | Ниса Мурзанаева 20

33-летняя звезда поразила фанатов сексуальностью и раскрепощенностью.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Российская поп-певица Глюкоза опубликовала в Instagram сексуальное фото. 33-летняя исполнительница на снимке позирует в салатовом пальто. При этом звезда сидит на стуле, сексуально вытянув вперед стройные ножки, обутые в белые полусапожки.

Instagram @glukozamusic

Подписичики тут же стали гадать, есть ли под пальто знаменитости какая-либо одежда, пишет Утро.ру. Не придя к единому мнению, поклонники стали хвалить любимицу за сексуальность и раскрепощенность. Фанаты пришли в восторг от оригинальной верхней одежды кумира.

«Шикардос! Королева»;

«Как всегда красива, индивидуальна и просто прелесть!»

«Шубка — огонь!»

«Наташа, ты лучшая!» — написали фолловеры.

За несколько часов соблазнительная фотография Глюкозы набрала более 35 тысяч отметок «мне нравится» и около пятисот лестных комментариев пользователей соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Глюкоза трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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