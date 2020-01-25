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«Ты — подарок судьбы»: Глюкоза трогательно поздравила мужа с днем рождения

, 18:06 | Мия Субботина 103

Исполнительница опубликовала редкое фото с возлюбленным в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) трогательно поздравила своего мужа с днем рождения. Артистка опубликовала редкое фото с возлюбленным на своей странице в Instagram.

В кадре исполнительница позирует на фоне моря в черном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру, а рядом стоит супруг в шортах, демонстрируя подкаченное атлетическое тело.

«С днем рождения, моя любовь! Ты — подарок судьбы. Люблю, твоя Муся», — подписала кадр звезда.

«Спасибо, родная!» — ответил ей супруг.

Instagram @glukozamusic

Поклонники исполнительницы тоже присоединились к поздравлениям и отметили, что звездная пара гармонично смотрится вместе.

«Красивые!!!»;

«Как с обложки»;

«Так приятно на вас смотреть. Такая чудесная пара и славная семья»;

«Восхищение, восторг!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза и Собчак в купальниках сразили соцсети.

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