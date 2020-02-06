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Назван ТОП-5 регионов России, где больше всего потребляют водку

, 7:00 | Ниса Мурзанаева 40

В одном из субъектов РФ в 2019 году было выпито 12 литров горячительного напитка на душу населения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Jaap Arriens, Igor Primak

Центр исследований федерального и регионального рынка алкоголя назвал топ-5 регионов России, где больше всего потребляют водку. Об этом сообщают «Известия».

Лидирующую позицию по потреблению горячительного напитка занимает Сахалинская область. По данным исследователей, в регионе по итогам минувшего года было выпито 12 литров «беленькой» на душу населения. Второе место в списке досталось Магаданской области — 11,4 литра. Тройку лидеров закрывает Республика Коми — 10,6 литра.

Далее места распределились следующим образом: Чукотка — 10 литров на душу населения и Карелия — 9,6 литра.

Рейтинг был составлен на основании данных Росалкогольрегулирования о легальных продажах алкогольной продукции. Утверждается, что в самых «пьющих» регионах средний доход россиян довольно высокий. Это дает их жителям возможность приобретать сертифицированный алкоголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты назвали ТОП-3 самых опасных алкогольных напитков.

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