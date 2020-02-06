Автомобиль в Новосибирске сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу

Автомобилист врезался в группу пешеходов, которые переходили дорогу. Жуткое происшествие случилось на Красном проспекте в Новосибирске.

Авария попала в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как Тойота залетает на островок безопасности и сбивает несколько пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора.

Судя по сообщениям в социальной сети в группе ВКонтакте, медицинская помощь понадобилась двоим пешеходам.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль протаранил пешеходов в Иерусалиме.