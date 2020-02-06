«Человек-легенда»: сын Гагариной сделал селфи с Арнольдом Шварценеггером

Старший сын певицы Полины Гагариной Андрей Кислов сфотографировался с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Снимок со звездой опубликовал супруг исполнительницы Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram.

Как пояснил фотограф, его пасынок завтракал за соседним столом с легендой Голливуда. 12-летний мальчик не постеснялся подойти к знаменитости и сделать с ним селфи.

«Он висел в виде плакатов на стенах в наших советских еще квартирах. Его знает каждый человек во всем мире (даже в самых дальних уголках). Человек ЛЕГЕНДА! Человек, на которого я подписан в Instagram. Они завтракали за соседними столами в ЛА. Случайно. И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это ЧЕЛОВЕК! Только задумайтесь», — подписал пост Исхаков.

Instagram @isxakov

Поклонники звездной семьи эмоционально отреагировали на совместную фотографию сына певицы с голливудским актером. Многие подписчики отметили, что даже в свои 72 года Шварценеггер выглядит хорошо.

«Мечты сбываются»;

«Вот что значит Легенда и человек, который реально добился высот в жизни. Ни волос крашеных, ни пластики, стареет достойно, не посылает никого, мой кумир детства»;

«Здорово! Они со Сталлоне завтракают всегда в одном кафе там»;

«В США люди проще и спокойно могут разрешить сфотографироваться. Крутое фото!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники в восторге от сына Гагариной.