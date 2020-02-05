«Мама, начинай нервничать»: поклонники в восторге от сына Гагариной

Кадры Полины Гагариной из Калифорнии впечатлили ее поклонников в Instagram. На видео в сторис певица показала, как посетила Беверли-Хиллз и Голливуд. Но больше всего фанатов впечатлил ее 12-летний сын Андрей.

Вместе с наследником Гагарина прошлась по знаменитой «Аллее славы» и застала подготовку к церемонии вручения «Оскара». Как рассказала Полина, она прибыла на фабрику грез, чтобы встретиться с певцом и актером Джастином Тимберлейком и актрисой Анной Кендрик. Обе знаменитости озвучили героев нового мультфильма «Тролли. Мировой тур». Сделала это и сама Гагарина в русскоязычной версии картины.

Instagram @gagara1987

В комментариях у мамы поинтересовались, почему Андрей не в школе, хотя в разгаре третья четверть. На это артистка ответила, что в школе объявлен карантин. Какая эпидемия тому виной, она не уточнила, а подписчики не допытывались. Им оказалось достаточно лишь созерцать молодого человека на фото и видео.

«Сынуля, как младший брат»;

«Ух, какой мужчина рядом! Мамина гордость!»

«Какой парень! Мама, начинай нервничать»;

«Сын — красавец!»

«Какой сын уже взрослый! С ума сойти! Красивые вы», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом из Беверли-Хиллз.