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Дочь Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики

, 9:52 | Мия Субботина 656

Ариадна заранее ищет себе высшее учебное заведение.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, @ariadna_volochkova

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», что ее дочь Ариадна определилась с планами после окончания школы. Танцовщица отметила, что наследница будет поступать в Высшую школу экономики.

По словам балерины, ее дочь с девятого класса будет учиться уже в другом месте, чтобы затем получать знания в высшем учебном заведении.

«Она хочет поступать в Высшую школу экономики. Кстати, я тоже училась в ней», — заявила звезда.

Также Анастасия отметила, что ее 14-летняя дочь очень трогательный и интересный человек. Звезда также рассказала, что Ариадна посещает ее спектакли и присутствует на репетициях.

«Ариадна эрудированная девочка. Она пишет рассказы, занимается конным спортом, прекрасно рисует», — заявила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова рассказала, где пройдет ее первая брачная ночь.

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