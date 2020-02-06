Дочь Волочковой собирается поступать в Высшую школу экономики

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», что ее дочь Ариадна определилась с планами после окончания школы. Танцовщица отметила, что наследница будет поступать в Высшую школу экономики.

По словам балерины, ее дочь с девятого класса будет учиться уже в другом месте, чтобы затем получать знания в высшем учебном заведении.

«Она хочет поступать в Высшую школу экономики. Кстати, я тоже училась в ней», — заявила звезда.

Также Анастасия отметила, что ее 14-летняя дочь очень трогательный и интересный человек. Звезда также рассказала, что Ариадна посещает ее спектакли и присутствует на репетициях.

«Ариадна эрудированная девочка. Она пишет рассказы, занимается конным спортом, прекрасно рисует», — заявила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова рассказала, где пройдет ее первая брачная ночь.