Посольство Киргизии назвало предварительную причину смерти сына экс-президента

Пресс-атташе посольства Киргизии в Москве Гульбарчин Байымбетова подтвердила информацию о смерти сына экс-президента страны Аскара Акаева. В беседе с 5-tv.ru она сообщила, что информация в прессе соответствует действительности.

По словам Байымбетовой, Айдар Акаев умер на 44-м году жизни. Сейчас его тело находится в Москве. Точных данных о причинах смерти в распоряжении посольства нет. Однако по предварительной информации, сын экс-главы Киргизии скончался от остановки сердца.

Детали и обстоятельства трагедии выясняются, дипмиссия проверяет имеющиеся в распоряжении сведения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении Айдара Акаева и мужа старшей дочери бывшего президента в Киргизии были возбуждены уголовные дела.