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Посольство Киргизии назвало предварительную причину смерти сына экс-президента

, 11:49 | Анастасия Игонина Эксклюзив 35

Наследник бывшего главы Киргизии Айдар Акаев скончался в 43 года.

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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Пресс-атташе посольства Киргизии в Москве Гульбарчин Байымбетова подтвердила информацию о смерти сына экс-президента страны Аскара Акаева. В беседе с 5-tv.ru она сообщила, что информация в прессе соответствует действительности.

По словам Байымбетовой, Айдар Акаев умер на 44-м году жизни. Сейчас его тело находится в Москве. Точных данных о причинах смерти в распоряжении посольства нет. Однако по предварительной информации, сын экс-главы Киргизии скончался от остановки сердца.

Детали и обстоятельства трагедии выясняются, дипмиссия проверяет имеющиеся в распоряжении сведения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении Айдара Акаева и мужа старшей дочери бывшего президента в Киргизии были возбуждены уголовные дела.

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