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«Еще работать и работать»: в Киеве признали, что не готовы к «возвращению» Крыма

, 3:22 | Игорь Рязов 34

Представитель президента Владимира Зеленского заявил, что власти Украины не знают, как управлять полуостровом.

Фото: Известия / Николай Сиденков; www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; Censor.net.ua

Тема:
Украинский кризис 381

Украина не сможет организовать работу органов государственной власти в Крыму, даже если Россия его «вернет». Об этом сообщил постоянный представитель президента Владимира Зеленского на полуострове Антон Кориневич.

«Если РФ завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать. То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать», — цитирует постпреда ФАН.

Кориневич добавил, что Киев элементарно не имеет представления, кто будет отвечать за Крым в Киеве, а кто будет находиться у власти непосредственно на полуострове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США признали Крым навсегда потерянным для Украины. Об этом сообщил шеф американской дипломатии Майк Помпео.

Тема:
Украинский кризис 381
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