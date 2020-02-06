Жители Дальнего Востока и Забайкалья больше всего обеспокоены коронавирусом

«Уханьский коронавирус» стал самой обсуждаемой темой в популярной российской соцсети среди жителей городов Дальнего Востока и Забайкалья.

Впереди всех Владивосток: этой теме посвящено порядка 35% публикаций пользователей «Одноклассников». За административным центром Приморского края следуют Чита (33%), Благовещенск (28%) и Хабаровск (26%). При этом в сутки пользователи «Одноклассников» создают более пяти тысяч постов, содержащих производные от слова «коронавирус». Более сорока тысяч человек стали авторами публикаций по этой теме.

Общее число постов, «классов» и других показателей вовлеченности за последнюю неделю превысило один миллион. В десятку городов, где активнее всего обсуждали тему коронавируса, помимо Владивостока, Читы, Благовещенска и Хабаровска, вошли Воронеж (23% публикаций), Челябинск (22,74%), Саратов (22%), Москва (21%), Улан-Удэ (21%) и Санкт-Петербург (20%).

Пользователи соцсети активно делятся друг с другом актуальной информацией о патогенном микроорганизме 2019-nCoV, способах защиты и статистическими данными. Среди регионов, в которых наблюдается наибольшая активность обсуждения коронавируса в «Одноклассниках», лидируют Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

Ранее 5-tv.ru приводил актуальные данные об эпидемии коронавируса на 6 февраля 2020 года.