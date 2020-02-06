  1. Пятый канал
  4. Николь Кидман порадовала фанатов новым фото

Николь Кидман порадовала фанатов новым фото

, 19:51 | Алиса Старжевская 363

52-летняя актриса стала героиней провакационной фотосессии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nicolekidman

Николь Кидман приняла участие в провокационной фотосессии — новое «горячее» фото звезда выложила у себя в Instagram.

«Ленивая среда», — подписала снимок актриса.

На фотографии Кидман нежится на белоснежном белье. В кадре женщина приняла сексуальную позу. Эротичности образу добавило  платье с глубоким декольте и отсутствие бюстгальтера.

Кажется, что еще немного и полуобнаженная грудь звезды фильма «Мулен Руж!» вот-вот выпадет из сексапильного платья.

Instagram @nicolekidman

Красная помада и небрежно собранные в пучок волнистые кудри сделали образ притягательным и незабываемым. Кидман томно смотрит в сторону — ее раскованность покорила не одно мужское сердце.

Поклонники осыпали Николь комплиментами — фанаты решили, что на постельном снимке их любимица приняла изящную позу, продемонстрировав свою стройную фигуру в лучшем ракурсе.

«Красота»;

«Детка, ты выглядишь волшебно»;

«Я ношу ту же самую вещь! Но ты выглядишь великолепно!»;

«Ух ты, Николь, такая красивая!» — написали фолооверы.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности к сайентологии.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете

Последние новости

21:15
ФАС проверяет аптечные сети в связи с завышением цен на медицинские маски
20:59
В вузах РФ увеличат количество бюджетных мест
20:50
«Зачем это выкладывать?» — голый Митя Фомин шокировал фанатов заросшим волосами телом
20:40
В Петербурге хотят ограничить скорость движение на Невском проспекте
20:30
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете
20:23
В Госдуме поддержали поправки президента о бесплатном горячем питании для школьников

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете
Эзотерики раскрыли секрет первой буквы женского имени
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]