Николь Кидман порадовала фанатов новым фото

Николь Кидман приняла участие в провокационной фотосессии — новое «горячее» фото звезда выложила у себя в Instagram.
«Ленивая среда», — подписала снимок актриса.
На фотографии Кидман нежится на белоснежном белье. В кадре женщина приняла сексуальную позу. Эротичности образу добавило платье с глубоким декольте и отсутствие бюстгальтера.
Кажется, что еще немного и полуобнаженная грудь звезды фильма «Мулен Руж!» вот-вот выпадет из сексапильного платья.
Красная помада и небрежно собранные в пучок волнистые кудри сделали образ притягательным и незабываемым. Кидман томно смотрит в сторону — ее раскованность покорила не одно мужское сердце.
Поклонники осыпали Николь комплиментами — фанаты решили, что на постельном снимке их любимица приняла изящную позу, продемонстрировав свою стройную фигуру в лучшем ракурсе.
«Красота»;
«Детка, ты выглядишь волшебно»;
«Я ношу ту же самую вещь! Но ты выглядишь великолепно!»;
«Ух ты, Николь, такая красивая!» — написали фолооверы.
Ранее 5-tv.ru писал, что дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности к сайентологии.