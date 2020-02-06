Николь Кидман порадовала фанатов новым фото

Николь Кидман приняла участие в провокационной фотосессии — новое «горячее» фото звезда выложила у себя в Instagram.

«Ленивая среда», — подписала снимок актриса.

На фотографии Кидман нежится на белоснежном белье. В кадре женщина приняла сексуальную позу. Эротичности образу добавило платье с глубоким декольте и отсутствие бюстгальтера.

Кажется, что еще немного и полуобнаженная грудь звезды фильма «Мулен Руж!» вот-вот выпадет из сексапильного платья.

Instagram @nicolekidman

Красная помада и небрежно собранные в пучок волнистые кудри сделали образ притягательным и незабываемым. Кидман томно смотрит в сторону — ее раскованность покорила не одно мужское сердце.

Поклонники осыпали Николь комплиментами — фанаты решили, что на постельном снимке их любимица приняла изящную позу, продемонстрировав свою стройную фигуру в лучшем ракурсе.

«Красота»;

«Детка, ты выглядишь волшебно»;

«Я ношу ту же самую вещь! Но ты выглядишь великолепно!»;

«Ух ты, Николь, такая красивая!» — написали фолооверы.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности к сайентологии.