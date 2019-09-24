Дети Николь Кидман не общаются с матерью из-за приверженности саентологии

Актриса Николь Кидман рассказала британскому изданию The Mirror о последствиях ее развода с Томом Крузом в 2001 году, передает Teleprogramma.pro. По словам голливудской звезды, после разрыва отношений с мужем их приемные дети предпочли остаться с отцом. Во всем мире Круз известен как последователь саентологии. В ряде стран Запада это движение называют религией, а в России хотят признать экстремистской организацией. Как выяснилось, наследники актера пошли по его стопам.

«Наша обязанность как родителей — любить своих детей без всяких условий», — сказала Кидман.

Однако на момент развода с Крузом дочь Изабелла и сын Коннор не смогли ответить ей тем же. Молодые последователи учения Рона Хаббарда не приняли отказ матери разделить их мировоззрение.

С того момента, по информации ряда источников, отношения актрисы с детьми разладились. Дошло до того, что Николь запретили явиться на свадьбу сына. Невеста молодого человека — глава итальянского отделения Церкви саентологии. Сейчас, как сообщает британское издание, звезде удалось восстановить отношения с Изабеллой и Коннором.

Ранее 5-tv.ru писал, что 52-летняя Николь Кидман беременна третьим ребенком.