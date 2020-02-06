Старшая дочь Милы Йовович ни на шаг не отходит от новорожденной сестренки

Роль второй матери взяла на себя старшая дочь Милы Йовович, пишет сайт Дни.ру. 12-летняя Эвер показала в Instagram новые фото с новорожденной сестрой Ошин. Сама она ни на шаг не отходит от ребенка.

Дочери Йовович ждали появления третьего ребенка в семье не меньше самой актрисы и ее мужа, британского кинорежиссера и продюсера Пола Андерсона. Эвер рассказала подписчикам, что намерена помогать матери с воспитанием Ошин. Она уже ухаживает за малышкой и успокаивает, когда та плачет. Это подтверждает сама Мила.

«Я вижу, Ошин вырастет не с одной, а с двумя мамами в доме», — с гордостью сообщила поклонникам звезда.

Instagram @evergaboanderson

Мила Йовович родила третью дочь в зеркальную дату — 2 февраля 2020 года. Эвер одной из первых поздравила сестричку с приходом в этот мир на своей странице в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал, что Йовович раскрыла секрет имени новорожденной дочери.