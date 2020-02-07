В США заявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды»* в Йемене

Американские военные в ходе операции в Йемене ликвидировали главаря запрещенной в России террористической организации «Аль-Каиды»* Касема Ар-Райми. Об этом сообщил Дональд Трамп, пишет ТАСС.

В распространенном заявлении говорится, что по указанию американского лидера, была проведена контртеррористическая операция на территории Йемена, которая завершилась гибелью основателя и лидера, запрещенной в РФ «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове

По словам Трампа, это событие «приближает нас к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности» США. Американский лидер пообещал и дальше выслеживать и уничтожать террористов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР.

* — организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ.