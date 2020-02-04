«Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР

«Белые каски» завершили совместные с террористами съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Зербе в Идлибе войсками САР. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

По данным российских военных, фальшивое видео будет распространяться по социальным сетям, а в дальнейшем подхватятся арабскими и западными СМИ.

По данным ЦПВС, в ролике инсценированы «последствия» химической атаки якобы проведенной войсками Сирии.

«"Белые каски» в видео отсняли «человеческие жертвы» с признаками «отравления» от «химической атаки» правительственных войск», — передают российские военные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Идлибскую зону деэскалации 1 февраля прибыли порядка 15 человек, которые занялись подготовкой постановочной съемки. Туда же привезли на двух пикапах доставили туда 400 литров химраствора.