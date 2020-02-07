Суд назначил ДНК-экспертизу сыну Децла. Почему Толмацкий-старший сомневается, что 14-летний Тони его родной внук? Кому достанутся права на музыку артиста? И в чем причина конфликта родителей рэпера с его женой? Выясняла программа Пятого канала «Светская хроника».

Со дня смерти Децла прошел год. А скандал, связанный с его именем разгорается с новой силой. Конфликт между Александром Толмацким и гражданской супругой его сына рассматривается в суде. Совсем недавно продюсеру удалось добиться ДНК-теста для внука.

«В течение 15 дней определенные лица — это Александр, Тони, Юлия — должны прийти и сдать биологический материал», — рассказывает адвокат Сергей Жорин.

Инициатором генетической экспертизы стал сам продюсер. А вот вдова Децла настаивает, чтобы музыканта признали биологическим отцом Тони без проведения процедуры.

«Наталкивает на мысль: она, наверное, что-то скрывает, она, наверное, чего-то боится», — говорит подруга Децла Лиля Волянская.

Александр Толмцацкий сомневается, что мальчик, которого воспитывал Кирилл — его родной сын. В свидетельстве о рождении Тони в графе «отец» стоит прочерк. Более того, по словам дедушки, подросток совсем не похож на Кирилла.

«Он не похож на Кирилла, он на маму похож на свою. На Кирилла оно абсолютно не похож», — говорит отец Децла Александр Толмацкий.

С 14-летним внуком, Толмацкий-старший впервые увиделся на церемонии прощания с Децлом. После похорон подросток даже несколько дней жил у дедушки. Они договорились, что будут и дальше общаться. Но, внезапно, Тони заблокировал номер продюсера и перестал выходить с ним на связь.

«Я пытался звонить, не получилось. Он заблокировал телефоны наши, нет контакта. Я даже с другого звонил, после этого другой телефон тоже был заблокирован», — рассказывает отец рэпера.

У самого Децла с отцом были сложные отношения. Рэпер не смог простить родителю его уход из семьи к молодой избраннице. Александр сожалеет, что так и не объяснился с сыном. При мысли об этом мужчина не может сдержать слезы. Продюсер обвинил невестку в том, что она настраивала Кирилла против него. Толмацкий-старший уверен: именно по ее инициативе, внук с ним не общается.

«Тони — марионетка. Так же как Кирилл был марионеткой в ее руках, и я не мог с ним общаться», — сетует Александр.

Толмацкий рассказывает: Юлия Киселева отвергла финансовую помощь и покинула квартиру музыканта, в которой они жили. Соседи признались: женщину с ребенком давно никто не видел.

«Кто-то бывает, но не мама, по-моему, сестра», — рассказывает сосед Владислав Зазерский.

Местоположение гражданской жены Децла и его сына до сих пор не известно ни родителям Кирилла, ни его друзьям.

«Насколько я слышала ребенок учится, и вроде даже в Москве. Но она делает все, чтобы никто не мог с ним общаться. Она его скрывает. Человек неадекватен. Если человек неадекватен, то как он может воспитывать ребенка. Вопрос», — рассказывает подруга Децла Лиля Волянская.

Экстравагантные фотографии. Туманные высказывания о жизни. Судя по странице в социальной сети, вдова Кирилла Толмацкого человек неординарный и творческий. Юлия Киселева не дает интервью, зато отвечает у себя в микроблоге поклонникам гражданского мужа. Пользователи сети часто в комментариях призывают ее одуматься и наладить отношения с его родителями.

«Вы есть вы, а маленький Т-ий не при делах, дайте ему свободу действий и пусть контактирует с И. А. Нельзя жить, чтобы от вашей жизни другим было плохо, стропалить это недостойно», — увещевают Киселеву поклонники Децла.

Вдова Децла в долгу не осталась. Она ответила хейтерам, что Тони сам принял решение не общаться с родственниками по отцовской линии.

«Угомонитесь, я сделала все для того, чтобы все общались друг с другом, даже мужа часто заставляла вспомнить, что с мамой нужно общаться. Не в моих силах исправлять чужие ошибки», — парирует вдова музыканта.

Ранее вдова рэпера заявляла, что Александр Толмацкий «объявил ей войну». А также попыталась уличить родителей мужа во лжи и призналась, что была вынуждена съехать с его квартиры.

«Вами ловко манипулируют, рассказами о нереальной добродетели. Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали», — жалуется Киселева.

Так что на самом деле происходит между вдовой рэпера и его отцом? Почему Толмацкий старший хочет провести ДНК-экспертизу? Может, причина конфликта в творческом наследии Децла? Певец не успел оставить завещание. Но, по словам друзей, рэпер хотел, чтобы доход от его творчества поступал в пользу сына. Однако, чтобы стать обладателем авторских прав, Тони необходимо подтвердить родство. Ведь юридически, Кирилл Толмацкий и его родители подростку никто.

«Наверное все эти годы она как-то пыталась шантажировать Кирилла, что она не впишет, не сделает его отцом официально. Я очень надеюсь, что это ребенок Кирилла, вот я даже не допускаю той мысли, что может быть как-то по-другому. Но почему она делает все, чтобы у людей возникали какие-то сомнения? Почему у нее такое поведение?» — вопрошает подруга Децла Лиля Волянская.

Пока идут судебные разбирательства, процесс наследования заморожен.

«Авторские права принадлежат управляющей компании, и в зависимости от того, кто вступит в наследство, они будут переданы. Но в дальнейшем, что бы ни произошло, по идее, теперь наследники первой очереди я и моя жена», — говорит отец музыканта.

Продюсер говорит: чем чаще используют произведения Децла, тем больше производится отчислений. И пока наследники не определились, деньги копятся.

«Гражданская супруга Кирилла препятствует распространению различного контента на телевидении, радио, в интернете и так далее. Юля должна быть заинтересована, чтобы как можно чаще эти произведения использовались, и копилочка накапливалась», — считает адвокат Сергей Жорин.

Толмацкий-старший, неоднократно заявлял, что даже если худшие подозрения подтвердятся и Тони не его родной внук, он все равно выполнит последнюю просьбу сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука.