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«Его как сглазили»: экстрасенс предрекла Кокорину новый скандал

, 14:07 | Анастасия Игонина Эксклюзив 12

Эзотерик Дарья Миронова уверена, что сглаз — дело рук обиженной женщины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @dariamironova_official; 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 367

Экстрасенс Дарья Миронова предсказала Кокорину новый громкий скандал. В беседе с 5-tv.ru эзотерик призналась: она абсолютно уверена, что именитого футболиста кто-то сглазил.

По мнению ясновидящей, в ближайший год карьера Александра Кокорина будет складываться достаточно удачно, несмотря на то, что футболист не продолжил сотрудничество с «Зенитом». Спортсмен «перейдет в формат среднего звена».

Миронова отмечает, что пока Кокорин не совсем готов к этому уровню — ему придется восстанавливать свои профессиональные навыки едва ли не с нуля. Однако как только футболист снова достигнет спортивных высот, он попадет в неприятную историю, которая в очередной раз переломит жизнь Александра пополам.

«Я считаю, что его как сглазили. Потому что он в данной ситуации поднявшись на высоту снова затеет скандал, конфликт, драку и опять может оказаться в повторной ситуации. Все пойдет по кругу. Это признаки тяжелого воздействия. От женщины. Кого-то он обидел очень сильно из женщин. Я так думаю, это из прошлого. Это не просто так все», — поделилась Дарья.

При этом подобных витков в карьере скандально известного игрока будет несколько. Кокорин будет старательно восстанавливать спортивную репутацию, которая раз за разом будет рушиться из-за того, что Александр снова окажется в центре крупного скандала.

Впоследствии, считает экстрасенс, Кокорин уйдет из футбола — в силу возраста и состояния здоровья. После этого Александр станет предпринимателем — о бизнесе, уверена парапсихолог, он подумывает уже сейчас, но пока к этому не готов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Александр Кокорин чувствует себя в составе «Зенита-2».

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