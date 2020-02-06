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«Классные ребята»: жена Юдашкина показала спортивную тренировку внуков

, 16:05 | Анастасия Игонина 45

Марина Юдашкина опубликовала несколько роликов, на которых мальчики усердно выполняют упражнения.

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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina

Супруга Валентина Юдашкина — Марина — поделилась кадрами спортивных занятий их внуков. Несколько роликов жена модельера опубликовала на своей страннице в Instagram.

На записи запечатлены оба внука кутюрье. Тренировка, судя по всему, проходила в гимнастическом зале: в помещении стоят спортивные снаряды и разложены маты.

Старший из мальчиков — трехлетний Анатолий — в черных футболке и шортиках и темных носках с ярко-желтой вставкой занимается вместе с тренером. Он подтягивается на турникете и выполняет несколько упражнений на брусьях.

Годовалого Аркадия для занятий одели более ярко — в красную футболку. На записи мальчик спускается с гимнастического бревна, ложится животом на длинную скамью и принимается скользить по ней, используя только руки — тренер в этот момент придерживает его за ноги.

Instagram @marinayudashkina

«Спорт! Чтобы тело и душа были молоды!» — подписала Юдашкина публикацию.

Подписчики Марины в социальной сети пришли в восторг от спортивных успехов малышей. В комментариях они выразили свое восхищение усердием и старанием, которые мальчики демонстрируют во время занятий.

«Какие молодцы!»

«Классные ребята!»

«Умнички!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини.

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