«Классные ребята»: жена Юдашкина показала спортивную тренировку внуков

Супруга Валентина Юдашкина — Марина — поделилась кадрами спортивных занятий их внуков. Несколько роликов жена модельера опубликовала на своей страннице в Instagram.
На записи запечатлены оба внука кутюрье. Тренировка, судя по всему, проходила в гимнастическом зале: в помещении стоят спортивные снаряды и разложены маты.
Старший из мальчиков — трехлетний Анатолий — в черных футболке и шортиках и темных носках с ярко-желтой вставкой занимается вместе с тренером. Он подтягивается на турникете и выполняет несколько упражнений на брусьях.
Годовалого Аркадия для занятий одели более ярко — в красную футболку. На записи мальчик спускается с гимнастического бревна, ложится животом на длинную скамью и принимается скользить по ней, используя только руки — тренер в этот момент придерживает его за ноги.
«Спорт! Чтобы тело и душа были молоды!» — подписала Юдашкина публикацию.
Подписчики Марины в социальной сети пришли в восторг от спортивных успехов малышей. В комментариях они выразили свое восхищение усердием и старанием, которые мальчики демонстрируют во время занятий.
«Какие молодцы!»
«Классные ребята!»
«Умнички!» — пишут фолловеры.
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