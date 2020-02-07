Режим ЧС введен после крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Режим ЧС введен после крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту. О введении режима чрезвычайной ситуации сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, он начал действовать с 18.00 7 февраля.

Вертолет Bell 407 кампании «Восток-Транс» совершил жесткую посадку неподалеку от столицы Татарстана. Воздушное судно должно было в 16:21 по московскому времени (совпадает с местным) произвести отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино, но не сделало этого. На борту вертолета находились три человека (командир экипажа и два пассажира). 49-летний депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Гибель парламентария подтвердили в Госдуме.

Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места жесткой посадки вертолета.