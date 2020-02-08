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  4. Фотокарточка из детства: пятилетняя Ирина Пегова позирует с друзьями из детсада

Фотокарточка из детства: пятилетняя Ирина Пегова позирует с друзьями из детсада

, 8:47 | Валентин Черников 70

Актриса выложила фото 36-летней давности, на котором проявились ранние черты ее характера.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Архивное фото Ирины Пеговой 36-летней давности восхитило ее поклонников. Актриса опубликовала в Instagram снимок от 5 июня 1984 года. На нем пятилетняя звезда запечатлена в компании одноклубников в детском саду. Она стоит на первом плане по стойке смирно, демонстрируя полную готовность к съемке.

«Я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой. Впрочем, как всегда. Заняла выгодную позицию и… вылетела Галка! О многом говорит», — написала Пегова.

Instagram @pegovairina

В кадре проявились ранние черты активного характера артистки. С этим согласились и фанаты. В комментариях также отметили, что с тех пор Пегова не утратила юного очарования. А многих момент из советского прошлого погрузил в приятные воспоминания о детстве.

«Вы самая стильная на фото!»

«Классное время было, беззаботное, прекрасное, счастливое, без боязни будущего. Все были настоящими, не завистливыми, с теплыми, бескорыстными сердцами. Скучаю по тем временам и своим друзьям. Иришка, фото супер!»

«Вы совсем не изменились, Ирочка. Красавица и тогда, и сейчас», — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова взорвала сеть страстным танцем.

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