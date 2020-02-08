В ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС. По предварительным данным, в результате инцидента в Жамбылской области порядка 40 человек получили травмы. 47 участников конфликта задержаны правоохранителями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящий момент ситуацию контролируют сотрудники полиции и Национальной гвардии. Лидер государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте», — подчеркнул казахстанский лидер.

Президент Казахстана поручил, прежде всего, выяснить основные причины массовой драки. Также власти должны организовать похороны и обеспечить необходимую помощь семьям погибших и раненых.

Российское Генеральное консульство в Алма-Ате проверяет данные о наличии граждан РФ среди пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной.