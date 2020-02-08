«И смех и грех»: как Фаина Раневская побывала на приеме у психиатра

Стас Садальский рассказал в Instagram историю о том, как легендарная Фаина Раневская побывала на приеме у психиатра. С присущим шоумену чувством юмора он описал случай из жизни неподражаемой советской актрисы.

Началось все с того, что «королева второго плана» стала сильно переживать из-за смерти близкого друга режиссера Александра Таирова. Кинозвезда страдала от бессонницы и плакала по ночам. Знаменитая артистка решила обратиться к психиатру. В поликлинике Фаину Раневскую встретила мрачная усатая доктор-армянка.

Instagram @stassadal

Стас Садальский рассказал, что актриса здорово изображала, как врач с акцентом спрашивала ее о жалобах. Когда звезда поведала медику о своих проблемах, последняя задала ей весьма необычный вопрос.

«Сношений был?» — спросила доктор.

«Что вы, что вы!» — ответила Раневская.

«Так. Не спишь. Плачешь. Любил друга. Сношений не был. Диагноз: психопатка!» — процитировал Садальский безапелляционное заключение врача.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге открыли памятник Фаине Раневской.