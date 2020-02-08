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Граждан РФ среди пострадавших в массовой драке в Казахстане нет

, 10:51 | Ниса Мурзанаева 230

В ходе конфликта погибли восемь человек, 40 — получили травмы различной степени тяжести.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; YouTube / Аскар Шайгумаров

Граждан России в списке пострадавших в результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана нет. Об этом сообщил представитель Генерального консульства РФ в Алма-Ате.

«Мы проверили информацию, россиян там нет», — цитирует дипломата ТАСС.

В ходе конфликта погибли восемь человек, 40 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов задержали 47 участников столкновения.

Власти Казахстана называют причиной массовой драки — бытовой конфликт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам организовать похороны и обеспечить всем необходимым родственников погибших и раненых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек.

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