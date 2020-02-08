Процедура получения шенгена для россиян не изменится из-за нового визового кодекса

Процедура получения шенгенской визы для граждан России не изменится после внесения поправок в визовый кодекс Евросоюза. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Парамонов.

По его словам, для россиян будет действовать прежний порядок: при первом обращении оформляется многократная виза до одного года и только после ее использования возможно получение многократной визы сроком от двух до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знаем, что данная практика не претерпит изменений и после вступления в силу 2 февраля нового Шенгенского визового кодекса Европейского союза», — утверждает Парамонов.

Визовый кодекс Евросоюза был обновлен в 2020 году. Введенные правила получения шенгена предусматривают выдачу многократной шенгенской визы сроком на год в случае, если путешественник в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три визы.

Шенген на два года выдадут тем, кто получил и законно использовал предыдущую многократную визу на один год в течение двух прошедших лет. Визу на пять лет заявитель может получить, если законно использовал предыдущую многократную «двухлетнюю» визу в предыдущие три года.

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