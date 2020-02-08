Певица Пелагея в роскошном наряде выступила на концерте, посвященном Дню российской науки. Праздничное мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце. Церемония награждения молодых ученых состоялась 7 февраля.

Исполнительница выбрала для выступления платье в пол с оголенными плечами. Узор наряда был довольно прост в исполнении — стройную талию девушки подчеркивал элегантный широкий черный пояс. Комплект дополнила корона, которая была усыпана камнями. Благодаря этому яркому атрибуту Пелагея была похожа на роскошную славянскую невесту.

«В ожидании выхода на сцену», — написала знаменитость.

Instagram @pelageya_insta

Поклонники с восторгом восприняли новые фотографии обожаемой певицы — девушка всегда отдает предпочтения славянским и древнерусским мотивам в своих костюмах.

«Настоящая русская красавица»;

«Пелагея! Вы неповторима!»

«Красавица, принцесса!»

«Очень красивая»;

«Такая искренняя и талантливая!»

«Богиня!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пелагея поделилась трогательными эпизодами жизни своей дочки в день ее рождения.