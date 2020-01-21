Пелагея в день рождения дочери поделилась трогательными эпизодами ее жизни

Самыми умильными эпизодами из жизни дочери поделилась в день ее рождения с поклонниками Пелагея. Сегодня Таисии Ивановне Телегиной исполняется три года. На кадрах, которые выложила в Instagram певица, девочка поет, танцует, рассказывает стихи, готовит папе салат, учится ходить на высоких каблуках и забавно комментирует увиденное по телевизору.

«Один год из жизни счастливой девочки. Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось», — подписала ролики Пелагея.

Instagram @pelageya_insta

Подписчики в комментариях наперебой поздравляют обаятельную малышку, отмечают, что она очень похожа на маму, и удивляются, какой у маленькой девочки сильный голос.

«Какое чудо-чудесное! Мамино счастье!»

«Мини Поля».

«Ну, девчонка, огонь! А голос то уже природный почти поставлен!»

«Чудесная девочка! Голосок и остроумие похлеще маминых!»

«Голос мощный какой! Скоро на сцене „Валенки“ будет петь», — умиляются фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, перед самым Новым годом стало известно, что Пелагея и ее муж, хоккеист ЦСКА Иван Телегин приняли решение развестись. На днях певица впервые публично прокомментировала эту новость.