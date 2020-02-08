  1. Пятый канал
  4. Актриса сериала «Обручальное кольцо» рассказала, как полюбила бег по утрам

Актриса сериала «Обручальное кольцо» рассказала, как полюбила бег по утрам

, 21:30 | Алиса Старжевская 31

Екатерина Копанова отдыхает в Таиланде и наслаждается тропическими пейзажами, не забывая при этом заниматься спортом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova

Актриса Катя Копанова порадовалась, что наконец-то полюбила спорт — артистка занимается бегом, даже во время отдыха на пляже Ао Йон в Таиланде.

Девушка признается, что не сразу привыкла к утренним пробежкам, а «втянулась» в процесс лишь восемь месяцев спустя. Главное здесь для артистки — встать пораньше, пока обжигающее солнце не поднялось над горизонтом.

«Доброе утро! Вот уже прошло восемь месяцев, как я влюбилась в „бег по утрам“. Здесь, в Таиланде, очень хорошо бегается, главное пораньше встать, чтобы было не жарко. Виды во время пробежки потрясающие», — пишет Копанова.

Instagram @ekaterina_kopanova

Отдых на побережье океана и регулярные занятия спорта не проходят даром — девушка прекрасно выглядит, на что, конечно же, обратили внимание поклонники звезды.

«Вау, очень похудела!»

«Вы такая худенькая!»

«Что ни фотка, то чудо. Класс! Умница, красавица»;

«Хороша!» — написали восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Копанова рассказала о самых смешных кинопробах в карьере.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Последние новости

22:12
Водитель автобуса наехал на пожилую женщину в Петербурге
21:58
Жена украинского футболиста спела гимн в желтых трусах
21:48
Михаил Ковальчук провел День науки в Курчатовском институте
21:30
Актриса сериала «Обручальное кольцо» рассказала, как полюбила бег по утрам
21:15
«Взгляд прям сицилийский!» — поклонники Михалковой увидели ее с новой стороны
20:59
«Вы похожи на греческую богиню!» — Квитко снялась в крошечном кружевном белье

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]