Актриса сериала «Обручальное кольцо» рассказала, как полюбила бег по утрам

Актриса Катя Копанова порадовалась, что наконец-то полюбила спорт — артистка занимается бегом, даже во время отдыха на пляже Ао Йон в Таиланде.

Девушка признается, что не сразу привыкла к утренним пробежкам, а «втянулась» в процесс лишь восемь месяцев спустя. Главное здесь для артистки — встать пораньше, пока обжигающее солнце не поднялось над горизонтом.

«Доброе утро! Вот уже прошло восемь месяцев, как я влюбилась в „бег по утрам“. Здесь, в Таиланде, очень хорошо бегается, главное пораньше встать, чтобы было не жарко. Виды во время пробежки потрясающие», — пишет Копанова.

Instagram @ekaterina_kopanova

Отдых на побережье океана и регулярные занятия спорта не проходят даром — девушка прекрасно выглядит, на что, конечно же, обратили внимание поклонники звезды.

«Вау, очень похудела!»

«Вы такая худенькая!»

«Что ни фотка, то чудо. Класс! Умница, красавица»;

«Хороша!» — написали восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Копанова рассказала о самых смешных кинопробах в карьере.