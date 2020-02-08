Актриса сериала «Обручальное кольцо» рассказала, как полюбила бег по утрам

Актриса Катя Копанова порадовалась, что наконец-то полюбила спорт — артистка занимается бегом, даже во время отдыха на пляже Ао Йон в Таиланде.
Девушка признается, что не сразу привыкла к утренним пробежкам, а «втянулась» в процесс лишь восемь месяцев спустя. Главное здесь для артистки — встать пораньше, пока обжигающее солнце не поднялось над горизонтом.
«Доброе утро! Вот уже прошло восемь месяцев, как я влюбилась в „бег по утрам“. Здесь, в Таиланде, очень хорошо бегается, главное пораньше встать, чтобы было не жарко. Виды во время пробежки потрясающие», — пишет Копанова.
Отдых на побережье океана и регулярные занятия спорта не проходят даром — девушка прекрасно выглядит, на что, конечно же, обратили внимание поклонники звезды.
«Вау, очень похудела!»
«Вы такая худенькая!»
«Что ни фотка, то чудо. Класс! Умница, красавица»;
«Хороша!» — написали восторженные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Копанова рассказала о самых смешных кинопробах в карьере.