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  4. «Беременный пузырь»: актриса Копанова о самых смешных кинопробах в карьере

«Беременный пузырь»: актриса Копанова о самых смешных кинопробах в карьере

, 7:08 Фото 41

Звезда фильмов «В ожидании чуда» и «Кровавая барыня» рассказала о том, как пробовалась на роль, будучи в положении.

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Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova

Екатерина Копанова поделилась воспоминаниями о кастинге на один из своих любимых кинообразов. Пробоваться на роль в сериале «Кровавая барыня» актриса пришла на поздних сроках беременности.

Артистка рассказала о том, что ее появление вызвало у режиссера приступ смеха. Будущая исполнительница роли юной Аксиньи пришла на пробы за несколько недель до родов.

«Играла я 17-летнюю девушку, а на пробы пришла на 36-й неделе беременности. Режиссер долго хохотал, что вместо девчонки пришел беременный пузырь», — делится Копанова.

Instagram @ekaterina_kopanova

К счастью, съемки начались уже после того, как Екатерина родила сына Федю. Женщина признается: эта роль — одна из ее любимых. К публикации артистка приложила несколько кадров со съемочного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст».

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