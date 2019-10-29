«Беременный пузырь»: актриса Копанова о самых смешных кинопробах в карьере

Екатерина Копанова поделилась воспоминаниями о кастинге на один из своих любимых кинообразов. Пробоваться на роль в сериале «Кровавая барыня» актриса пришла на поздних сроках беременности.

Артистка рассказала о том, что ее появление вызвало у режиссера приступ смеха. Будущая исполнительница роли юной Аксиньи пришла на пробы за несколько недель до родов.

«Играла я 17-летнюю девушку, а на пробы пришла на 36-й неделе беременности. Режиссер долго хохотал, что вместо девчонки пришел беременный пузырь», — делится Копанова.

Instagram @ekaterina_kopanova

К счастью, съемки начались уже после того, как Екатерина родила сына Федю. Женщина признается: эта роль — одна из ее любимых. К публикации артистка приложила несколько кадров со съемочного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст».