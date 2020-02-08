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Гонщик Владимир Васильев лидирует по итогам второго дня Кубка мира по бахам в РФ

, 22:44 | Игорь Рязов 38

Соревнования проходят в Ленинградской области с 6 по 9 февраля.

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Фото, видео: Bajarussia.com; 5-tv.ru

Гонщик Владимир Васильев лидирует по итогам второго дня первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес 2020». Соревнования проходят с 6 по 9 февраля в Ленинградской области. Торжественный старт гонки состоялся на территории комплекса «Игора Драйв», а сам маршрут проложен по лесным дорогам и бездорожью области.

В рамках второго дня соревнований гонщики прошли два спецучастка. Открывать трассу, и тем самым быть первопроходцем, предстояло именно Владимиру Васильеву — он победил в квалификационном заезде.

«Мы подарили всем дорогу, так как ехали первыми, открывали ее. Следов никаких не было, все снегом запорошено. На втором круге у всех была одинаковая дорожка, поэтому ехали все на равных», — сказал он.

На финише второго спецучастка Васильев был вторым вслед за прошлогодним победителем бахи «Россия — Северный Лес» Тапио Лауроненом. Однако затем россиянин взвинтил темп, более чем на четыре минуты опередив своего финского соперника.

За третье место в течение второго дня соревнований боролись Андрей Н. и Федор Воробьев. В итоге удача улыбнулась первому, а Воробьев оказался пятым.

Сражение в первой десятке также вели Денис Кротов, Алексей Шмотьев, Татьяна Сычева, Сергей Успенский, Андрей Голобородько, и Шамурат Гурбанов.

Все пилоты отметили, что дорога была сложной. У кого-то также возникали проблемы с турбонаддувом, рулевой тягой, сцеплением и другими узлами.

В воскресенье, 9 февраля участникам предстоит вновь преодолеть два спецучастка. Победитель первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес 2020» станет известен уже днем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Васильев победил на прологе этапа Кубка мира по бахам.

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