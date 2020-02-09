Ирина Муравьева боялась давать интервью из-за страха перед родителями

Народная артистка России Ирина Муравьева призналась, что редко давала интервью из-за страха перед родителями. 8 февраля звезда фильмов «Москва слезам не верит» и «Самая обаятельная и привлекательная» отпраздновала 71-й день рождения.

«Я почему редко давала интервью? Очень боялась сказать что-нибудь глупое. Или, наоборот, из-за известности распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют», — цитирует Муравьеву Starhit.

Актриса призналась, что ее родители были очень строгими, однако она до сих пор считает такое воспитание правильным. Тем не менее, ее очень удручало, что она так и не услышала от отца слов похвалы. Мама начала ею гордиться после съемок в фильме «Карнавал» (1982).

«Меня очень долго преследовал комплекс неполноценности. Я боялась, что я очень страшная, замуж точно не выйду. Я просто хотела играть в театре. О кино даже не думала», — вспомнила Ирина.

Однако и в Театре имени Моссовета артистка однажды почувствовала себя ненужной. В возрасте 40 лет она даже хотела навсегда покончить с актерской карьерой. К счастью, трудные времена прошли, и кинозвезда до сих пор продолжает радовать зрителей новыми ролями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Муравьева всю жизнь была недовольна собой. Любимая миллионами актриса до сих пор не любит фильмы со своим участием и не приглашает родных на спектакли.