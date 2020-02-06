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Американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа

, 12:52 Эфирная новость 30

На финальном слушании в Сенате, где в основном сидят республиканцы, у демократов не было шансов. Спецоперация по свержению Трампа затянулась на семь долгих недель и завершилась полным фиаско.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Leah Millis; 5-tv.ru

Дело по импичменту президента США Дональда Трампа закончилось полным провалом американских демократов. Глава Белого дома еще как минимум год останется у власти — до следующих выборов.

На финальном слушании в Сенате, где в основном сидят республиканцы, у демократов не было шансов. Но все же неприступная стена треснула. Почти 30 тысяч страниц документов, свидетели, видеопрезентации, даже угрозы — спецоперация по свержению Дональда Трампа затянулась на семь долгих недель и наконец завершилась полным фиаско.

За политическим сериалом следит Надежда Федорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страхи испытывают демократы рядом с находящимся у власти Трампом.

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