Американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа

Дело по импичменту президента США Дональда Трампа закончилось полным провалом американских демократов. Глава Белого дома еще как минимум год останется у власти — до следующих выборов.

На финальном слушании в Сенате, где в основном сидят республиканцы, у демократов не было шансов. Но все же неприступная стена треснула. Почти 30 тысяч страниц документов, свидетели, видеопрезентации, даже угрозы — спецоперация по свержению Дональда Трампа затянулась на семь долгих недель и наконец завершилась полным фиаско.



За политическим сериалом следит Надежда Федорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страхи испытывают демократы рядом с находящимся у власти Трампом.