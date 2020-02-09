  1. Пятый канал
  4. «Мы вместе целую жизнь»: продюсер Лободы раскрыла секрет их многолетней дружбы

«Мы вместе целую жизнь»: продюсер Лободы раскрыла секрет их многолетней дружбы

, 8:00 | Игорь Рязов 62

Фанаты желают талантливому тандему еще долго работать вместе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natellakrapivina

Нателла Крапивина, продюсер певицы Светланы Лободы на протяжении многих лет, раскрыла секрет их долгой дружбы. Этому она посвятила пост в Instagram.

«Мы вместе целую жизнь. И мы давно не виделись. Знаете, в чем секрет настоящей дружбы? В том, что куда бы вас ни занесло, вы никогда не потеряете друг друга», — подписала Нателла совместный снимок со Светланой.

«ОуЕееее!» — отреагировала в комментариях сама Лобода.

Instagram @natellakrapivina

Поклонники многолетнего тандема радуются, что расставание певицы и продюсера было недолгим. Пользователи массово желают Крапивиной и Лободе еще долго работать вместе.

«Господи, аминь. И пусть так будет всегда!»

«Наконец-то. Мы уже начали переживать за столь гармоничный альянс»

«Вот он пример истинной дружбы»

«Пусть ничто не разрушит вашу крепкую дружбу!» — написали фанаты.

В ноябре 2019 года 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода и ее продюсер отписались друг от друга в Instagram после десяти лет совместной работы. Крапивина также изменила описание в шапке аккаунта с «продюсер Л.» на просто «продюсер». Кроме того, Нателла проигнорировала выступление певицы в Дубае, хотя до этого всегда присутствовала на ее концертах.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака

Последние новости

8:48
Назван предположительный мотив стрелка, убившего 26 человек в Таиланде
8:45
Принц Чарльз просил Кэти Перри спеть для его цветов
8:35
Как лжехирург Алена Верди, которую прозвали «доктором Франкенштейном», оказалась на свободе
8:24
Кудрявцева рассказала, как чувствует себя после операции на грудь
8:12
Как Трамп избежал импичмента и одержал победу на голосовании республиканцев — мнение экспертов
8:00
«Мы вместе целую жизнь»: продюсер Лободы раскрыла секрет их многолетней дружбы

Сейчас читают

Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака
Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]