«Мы вместе целую жизнь»: продюсер Лободы раскрыла секрет их многолетней дружбы

Нателла Крапивина, продюсер певицы Светланы Лободы на протяжении многих лет, раскрыла секрет их долгой дружбы. Этому она посвятила пост в Instagram.

«Мы вместе целую жизнь. И мы давно не виделись. Знаете, в чем секрет настоящей дружбы? В том, что куда бы вас ни занесло, вы никогда не потеряете друг друга», — подписала Нателла совместный снимок со Светланой.

«ОуЕееее!» — отреагировала в комментариях сама Лобода.

Instagram @natellakrapivina

Поклонники многолетнего тандема радуются, что расставание певицы и продюсера было недолгим. Пользователи массово желают Крапивиной и Лободе еще долго работать вместе.

«Господи, аминь. И пусть так будет всегда!»

«Наконец-то. Мы уже начали переживать за столь гармоничный альянс»

«Вот он пример истинной дружбы»

«Пусть ничто не разрушит вашу крепкую дружбу!» — написали фанаты.

В ноябре 2019 года 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода и ее продюсер отписались друг от друга в Instagram после десяти лет совместной работы. Крапивина также изменила описание в шапке аккаунта с «продюсер Л.» на просто «продюсер». Кроме того, Нателла проигнорировала выступление певицы в Дубае, хотя до этого всегда присутствовала на ее концертах.