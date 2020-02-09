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  4. Число пострадавших в результате стрельбы в Таиланде достигло 63 человек

Число пострадавших в результате стрельбы в Таиланде достигло 63 человек

, 7:47 | Карина Бернтгольц 104

Еще 25 человек скончались в результате инцидента в торговом комплексе города Накхонратчасима.

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Фото, видео: Twitter @KhaosodEnglish

Количество пострадавших в результате стрельбы на северо-востоке Таиланда возросло до 63 человек. Еще 25 — стали жертвами страшного инцидента, произошедшего в торговом комплексе города Накхонратчасима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень Минздрава страны, который зачитали в эфире телеканала Thai PBS.

Отмечается, что все раненые на данный момент госпитализированы. Более подробная информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный военнослужащий зашел в торговый комплекс Таиланда, где открыл огонь и захватил заложников. Среди жертв злоумышленника — спецназовец, который участвовал в штурме здания. Операция по ликвидации преступника длилась более десяти часов.

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